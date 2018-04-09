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В детском саду на улице Маршала Кожедуба состоялась тренировочная эвакуация
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В детском саду на улице Маршала Кожедуба состоялась тренировочная эвакуация 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Тренировочная эвакуация прошла в дошкольном подразделении школы №2092, которая расположена в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Учебная тренировочная эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях была организована среди сотрудников и воспитанников. По сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организован выход детей на территорию учреждения, — пояснил представитель администрации.
Добавим, что дошкольное подразделение школы №2092 находится по адресу улица Маршала Кожедуба, дом 6, корпус 2. (мю)
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