В детском саду на улице Маршала Кожедуба состоялась тренировочная эвакуация

Тренировочная эвакуация прошла в дошкольном подразделении школы №2092, которая расположена в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Учебная тренировочная эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях была организована среди сотрудников и воспитанников. По сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организован выход детей на территорию учреждения, — пояснил представитель администрации.

Добавим, что дошкольное подразделение школы №2092 находится по адресу улица Маршала Кожедуба, дом 6, корпус 2. (мю)