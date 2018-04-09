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Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приглашает на День открытых дверей
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Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приглашает на День открытых дверей 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Всех желающих здесь ждут 14 апреля в 13 часов.
ДШИ им. Римского-Корсакова — сейчас структурное подразделение объединённой школы искусств «Кусково». Это одна из старейших музыкальных школ Москвы, она была открыта в 1947 году. В 1992 году школе присвоили имя композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. В 2009 году школа получила почётный статус «Школа Стейнвей». Это звание фирма Steinway&Sons присваивает образовательным учреждениям, все учебные классы и концертные залы в которых укомплектованы музыкальными инструментами Steinway&Sons.
Адрес ДШИ им. Римского-Корсакова: улица Новогиреевская, дом 58.
В этот же день и в это же время двери для знакомства откроют ещё два подразделения школы «Кусково» — Детская музыкальная школа им. Николая Будашкина в районе Перово (1-я Владимирская ул., д. 29, корпус 1) и Детская музыкальная школа им. Дмитрия Шостаковича в районе Вешняки (Аллея Жемчуговой, д. 1Б).
Фото — Александр Калугин.
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