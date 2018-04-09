Нижегородские школьники стали победителями на конкурсе «Лучший урок письма»

Нижегородские школьники стали победителями на конкурсе «Лучший урок письма»5 учащихся из школ Нижнего Новгорода и области стали победителями и получили награды федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма 2017», проводимого Почтой России . Награды победителям вручил руководитель Макрорегиона Волга 1 Почты России Сергей Орлов

Конкурс проводился в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Учащиеся школ, колледжей и профессиональных учебных заведений, педагоги со всей страны направили свои работы в адрес профессионального жюри. Всего поступило более 80 тысяч работ.

На региональный нижегородский этап конкурса прислано около 200 творческих работ. Наибольшее количество работ поступило из г. Нижнего Новгорода , Первомайска, Сарова , Выксы, Арзамаса и Семенова. Самые активные учебные заведения — Первомайская школа №2; 82 лицей, 113 и 118 школы Нижнего Новгорода; 15 Лицей г. Сарова, Семеновский индустриально-художественный техникум, Нижегородский Губернский колледж. Это те, кто на протяжении нескольких лет принимают участие в конкурсе.

В этом году конкурс проходил по 15 номинациям. Большой интерес вызвали номинации «Поколение неравнодушных: горячее сердце», «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи», «У меня дома живет амурский тигр», «Рецепты счастливой семьи».

Победителями и лауреатами федерального этапа конкурса стали 5 нижегородцев. Ценные призы и подарки получила Мария Пикулева из лицея №15, г. Сарова в номинации «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…». Кирилл Прохоров, ученик лицея № 82, г. Нижнего Новгорода стал лучшим в номинации «У меня дома живет амурский тигр». Юлия Колесник из Первомайской школы №2 победила в номинации «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи». Данила Миляев из Сокольской школы удостоился приза в номинации «Пишу, о чем мечтаю», в этой же номинации был награжден Егор Ларионов из № 113 школы г. Нижнего Новгорода.

«Для нас важно, что ежегодно на конкурс приходит большое количество работ из самых разных уголков нашей области. Мы рады, что Лучший урок письма становится популярнее с каждым годом, вызывая интерес у подрастающего поколения. Работы ребят очень глубокие, отличаются искренностью, трогательностью. Важно, что молодежь знает и помнит историю своей семьи, нам пишут о дедах-героях войны, о семейных традициях и заветных мечтах. Приятно, что работы юных нижегородских авторов высоко ценятся на федеральном уровне», — отметил директор Нижегородского филиала Почты России Сергей Орлов.