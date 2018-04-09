Нижегородские школьники стали победителями на конкурсе «Лучший урок письма»5 учащихся из школ Нижнего Новгорода и области стали победителями и получили награды федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма 2017», проводимого Почтой России. Награды победителям вручил руководитель Макрорегиона Волга 1 Почты России Сергей Орлов.
Конкурс проводился в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Учащиеся школ, колледжей и профессиональных учебных заведений, педагоги со всей страны направили свои работы в адрес профессионального жюри. Всего поступило более 80 тысяч работ.
На региональный нижегородский этап конкурса прислано около 200 творческих работ. Наибольшее количество работ поступило из г. Нижнего Новгорода, Первомайска, Сарова, Выксы, Арзамаса и Семенова. Самые активные учебные заведения — Первомайская школа №2; 82 лицей, 113 и 118 школы Нижнего Новгорода; 15 Лицей г. Сарова, Семеновский индустриально-художественный техникум, Нижегородский Губернский колледж. Это те, кто на протяжении нескольких лет принимают участие в конкурсе.
В этом году конкурс проходил по 15 номинациям. Большой интерес вызвали номинации «Поколение неравнодушных: горячее сердце», «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи», «У меня дома живет амурский тигр», «Рецепты счастливой семьи».
Победителями и лауреатами федерального этапа конкурса стали 5 нижегородцев. Ценные призы и подарки получила Мария Пикулева из лицея №15, г. Сарова в номинации «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…». Кирилл Прохоров, ученик лицея № 82, г. Нижнего Новгорода стал лучшим в номинации «У меня дома живет амурский тигр». Юлия Колесник из Первомайской школы №2 победила в номинации «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи». Данила Миляев из Сокольской школы удостоился приза в номинации «Пишу, о чем мечтаю», в этой же номинации был награжден Егор Ларионов из № 113 школы г. Нижнего Новгорода.
«Для нас важно, что ежегодно на конкурс приходит большое количество работ из самых разных уголков нашей области. Мы рады, что Лучший урок письма становится популярнее с каждым годом, вызывая интерес у подрастающего поколения. Работы ребят очень глубокие, отличаются искренностью, трогательностью. Важно, что молодежь знает и помнит историю своей семьи, нам пишут о дедах-героях войны, о семейных традициях и заветных мечтах. Приятно, что работы юных нижегородских авторов высоко ценятся на федеральном уровне», — отметил директор Нижегородского филиала Почты России Сергей Орлов.