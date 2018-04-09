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Дошколята Алтуфьева отметили День здоровья веселыми стартами
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Дошколята Алтуфьева отметили День здоровья веселыми стартами 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В корпусе №3 школы №305, расположенной на территории Алтуфьевского района, прошли веселые старты, посвященные Всемирному дню здоровья, который принято ежегодно отмечать 7 апреля. Каждый год праздник проводят под разными девизами. В 2018-м он звучит как «Здоровье для всех». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Инструктор по физической культуре провела спортивные праздники в старших и подготовительных группах», — уточняется на сайте школы.
Напомним, школа №305 Алтуфьевского района находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)
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