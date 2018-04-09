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Будущие первоклассники познакомятся со своими учителями в школе №1794 Восточного Дегунина
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Будущие первоклассники познакомятся со своими учителями в школе №1794 Восточного Дегунина 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В среду, 18 апреля, в школе № 1794 в Восточном Дегунине состоится презентационная встреча «Давайте знакомиться!» для будущих первоклассников и их родителей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Дети и их родители смогут осмотреть школу, а также познакомиться с сотрудниками администрации и учителями, которые планируют работать в первых классах в следующем учебном году, — рассказал представитель школы. — Кроме того, для родителей проведут презентацию учебной программы первого класса.
Участников встречи будут ждать к 18.00. Напоминаем, школа № 1794 находится по адресу улица Дубнинская, дом 18а. (мю)
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