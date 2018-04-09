Будущие первоклассники познакомятся со своими учителями в школе №1794 Восточного Дегунина

В среду, 18 апреля, в школе № 1794 в Восточном Дегунине состоится презентационная встреча «Давайте знакомиться!» для будущих первоклассников и их родителей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Дети и их родители смогут осмотреть школу, а также познакомиться с сотрудниками администрации и учителями, которые планируют работать в первых классах в следующем учебном году, — рассказал представитель школы. — Кроме того, для родителей проведут презентацию учебной программы первого класса.

Участников встречи будут ждать к 18.00. Напоминаем, школа № 1794 находится по адресу улица Дубнинская, дом 18а. (мю)