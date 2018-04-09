ННГУ снова вошел в престижный рейтинг лучших вузов мира

Среди российских вузов ННГУ занял 11 место, а по отдельным категориям, в частности качеству преподавания, занял 246 место.

В рамках исследования 2018 года вузы деятельность вузов анализировалась по специальным индикаторам — показателям деятельности вуза по различным направлениям, в числе которых «Преподавание», «Исследования», «Интернационализация», «Финансовая устойчивость» и другие. Каждый вуз в рейтинге получает свой уникальный балл с точностью до 3-х знаков после запятой и позицию.

Нижегородский государственный университет имени Н. А. Лобачевского занял 504 место в мире. Всего в рейтинг попали 783 вуза со всего мира. Стоит отметить что по положению в рейтинге нижегородский университет обогнал более тридцати других российских вузов.

Рейтинг RoundUniversityRanking (RURRanking) издается российским рейтинговым агентством RUR Agencyс 2010 года и призван стать инструментом выбора университета для абитуриентов, студентов, представителей академического и научного сообществ.