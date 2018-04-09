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ННГУ снова вошел в престижный рейтинг лучших вузов мира
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ННГУ снова вошел в престижный рейтинг лучших вузов мира 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Среди российских вузов ННГУ занял 11 место, а по отдельным категориям, в частности качеству преподавания, занял 246 место.
В рамках исследования 2018 года вузы деятельность вузов анализировалась по специальным индикаторам — показателям деятельности вуза по различным направлениям, в числе которых «Преподавание», «Исследования», «Интернационализация», «Финансовая устойчивость» и другие. Каждый вуз в рейтинге получает свой уникальный балл с точностью до 3-х знаков после запятой и позицию.
Нижегородский государственный университет имени Н. А. Лобачевского занял 504 место в мире. Всего в рейтинг попали 783 вуза со всего мира. Стоит отметить что по положению в рейтинге нижегородский университет обогнал более тридцати других российских вузов.
Рейтинг RoundUniversityRanking (RURRanking) издается российским рейтинговым агентством RUR Agencyс 2010 года и призван стать инструментом выбора университета для абитуриентов, студентов, представителей академического и научного сообществ.
— В условиях усложнения мирового образовательного пространства и расширения спектра образовательных программ, предлагаемых ведущими вузами мира, наши показатели в рейтинге 2018 года подтверждают неизменно высокий международный уровень образования и науки в университете, — считает ректор университета Евгений Чупрунов. -Приятно, что и такая важнейшая составляющая деятельности любого вуза, как качество преподавания, также удостоена высокой оценки.
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