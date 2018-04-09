Зарабатываем баллы

Мы продолжаем рассказывать о подготовке и сдаче школьниками предметов по выбору. На этот раз рекомендации посвящены ЕГЭ по истории.

Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог, составляет 32. На выполнение задания отводится 3 часа 55 минут. Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить не разрешается. В экзаменационной работе проверяются знания по истории России , истории зарубежных стран.

Каждый вариант состоит из двух частей и включает 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом.

Часть 2 составлена из 6 заданий, на которые надо дать развернутый ответ. Ответы на эти задания даются в свободной форме в соответствии с требованиями. В этой части представлены задания, связанные с анализом источника, проблемы, ситуации, задание на аргументацию приведенной точки зрения, а также предполагающее написание исторического сочинения.

Также проверяется умение анализировать текстовые источники, работать с исторической картой (схемой), иллюстративным материалом.

Зачастую выпускники отказываются от выполнения заданий с развернутым ответом. Однако эти задания могут принести дополнительные баллы. Задание 21 из части 2 (выписать из текста информацию, представленную в нем в явном виде), согласно статистике, является самым простым. Достаточно легко набрать два первичных балла за историческое сочинение: нужно выбрать один из трех периодов истории, представленных в задании, и указать любые два события, явления или процесса, относящиеся к данному периоду.

Выпускникам, претендующим на высокий балл, следует обратить внимание на работу с исторической картой и иллюстративным материалом.

Важно правильно провести атрибуцию карты (установить, к какому периоду она относится, какие события на ней изображены). Необходимо научиться работать с легендой карты. Нужно также помнить, что карта содержит значительное количество информации, и, например, при выполнении задания 16, в котором требуется определить три правильных суждения из шести представленных, верность/неверность некоторых из них можно установить только по информации, представленной на карте.

При написании исторического сочинения нужно точно выполнить требования, указанные в задании. Если выпускник при характеристике роли личности укажет процесс (командование армией), а не конкретное действие, такая характеристика не будет принята. Оценку событий периода надо указывать с точки зрения их влияния на дальнейшую историю России. Обобщающие положения — «в данный период было построено много новых заводов» — приняты не будут, правильнее написать «в данный период был создан оборонно-промышленный комплекс, что стало одним из факторов победы СССР в Великой Отечественной войне».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Лепешкина, учитель истории школы № 1571:

— Если вы думаете, что кто-то знает волшебный рецепт успеха подготовки и сдачи ЕГЭ по истории на 100 баллов без вдумчивого чтения исторической литературы, без посещения музеев, без изучения культуры, то вы ошибаетесь. Постарайтесь быть внимательным, по-новому увидеть музейные экспонаты. Работая с различными вариантами заданий, старайтесь фиксировать свои затруднения, ошибки. Ищите сами правильные ответы в разных источниках. Думайте, старайтесь доказать свою точку зрения, используя знания истории, на уроках, среди сверстников!