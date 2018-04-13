Студент рассказал, как ему удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ по истории

Студент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Шарухан Шаруханов в свое время набрал 100 баллов, сдавая единый госэкзамен по истории. Специально для подписчиков официального сообщества, посвященного ЕГЭ, в социальной сети «ВКонтакте» юноша рассказал о том, как же у него это получилось.

По словам молодого человека, главное — хорошо заучить даты:

В первую очередь советую сдающим учить даты, ведь именно на них построен весь экзамен. Больше дат знаете — больше шансов хорошо написать экзамен. Честно говоря, я готовился к истории с фанатизмом, смотрел разные фильмы на эту тематику (кстати, на «ютубе» есть прекрасный фильм, состоящий из нескольких частей, «Романовы», советую абсолютно всем).

«Думаю, внимание нужно обратить на вторую часть и прорешивать именно ее, в первой ничего сложного нет, — считает Шарухан Шаруханов. — Самое главное — не бояться экзамена, ведь его можно пересдать. У меня очень много пересдававших знакомых, которые не поступили в прошлом году только потому, что им не хватило баллов на бюджет».

К слову, некоторое время назад студентка Московского физико-технического института Амалия Цындрина рассказала, как ей удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ по физике.

А чуть ранее студентка Дальневосточного федерального университета Арина Хивренко поведала о том, как набрала 100 баллов, сдавая единый государственный экзамен по русскому языку.

Фото: vk.com/ege, архив редакции

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