Минобрнауки сообщило о росте среднего балла ЕГЭ-2017 по ряду предметов

"Анализ полученных результатов выявил существенный рост среднего балла по ряду предметов по сравнению с предшествующим периодом, например, по физике (2017 год — 52,64; 2016 год — 49,95), информатике и ИКТ (2017 год — 58,68; 2016 год — 56,30), истории (2017 год — 51,82; 2016 год — 48,13), обществознанию (2017 год — 54,98; 2016 год — 52,97)", — говорится в материале.

Также увеличилось количество стобалльников: с 5136 человек в 2016 году до 5144 в 2017, сообщает ведомство. Согласно информации на сайте, до 0,5% снизилась доля участников ЕГЭ по русскому языку, не преодолевших минимальный порог, и подобная тенденция прослеживается по всем учебным предметам.