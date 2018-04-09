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В школе на Дубнинской проведут «Тотальный диктант»
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В школе на Дубнинской проведут «Тотальный диктант» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Школа № 1383 в Восточном Дегунине станет одной из площадок проведения всероссийской акции «Тотальный диктант», которая состоится 14 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Прийти и проверить себя на грамотность может каждый желающий, — рассказал сотрудник администрации. — Чтобы написать «Тотальный диктант» неподалеку от своего дома, необходимо при регистрации указать нашу школу в качестве площадки.
Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном портале «Тотального диктанта» totaldict.ru.
Напоминаем, школа № 1383 находится по адресу улица Дубнинская, дом 7. (мю)
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