В школе на Дубнинской проведут «Тотальный диктант»

Школа № 1383 в Восточном Дегунине станет одной из площадок проведения всероссийской акции «Тотальный диктант», которая состоится 14 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Прийти и проверить себя на грамотность может каждый желающий, — рассказал сотрудник администрации. — Чтобы написать «Тотальный диктант» неподалеку от своего дома, необходимо при регистрации указать нашу школу в качестве площадки.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном портале «Тотального диктанта» totaldict.ru.

Напоминаем, школа № 1383 находится по адресу улица Дубнинская, дом 7. (мю)