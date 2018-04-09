Железногорские кадеты заняли первого место на Всероссийском кадетском сборе

С 26 по 30 марта в Москве состоялся XV Всероссийский Сбор воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации . Железногорские кадеты при поддержке компании «Металлоинвест» приняли участие в Сборе и заняли первое место.

Метание учебной гранаты, подтягивание на перекладине, бег на сто метров, прохождение торжественным маршем, строевая песня, разборка и сборка оружия — такие испытания прошли кадеты во время соревнований. По итогам состязаний ученики школы №8 Железногорска стали первыми в своей категории среди 13 команд разных регионов страны.

По приезду ребят поздравили с победой руководители МЧС и города Железногорска.

«Хочу сказать огромные слова благодарности педагогам, которые с вами работают, главе города и руководителям предприятия, которые оказали поддержку, — сказал Иван Лунев , начальник главного управления МЧС России по Курской области . — Вы, ребята, своим примером и своей любовью к своему делу и к своей Родине доказываете, что положительные результаты будут за теми, кто стремиться делать добро».

Союз детей, родителей, педагогов и поддержка компании «Металлоинвест» помогли детям не только проверить свои умения на всероссийском уровне, но и пообщаться с единомышленниками из других регионов страны.

«Я обратился к депутату Курской областной Думы Андрею Варичеву с просьбой помочь в организации поездки, и он сразу нас поддержал, — рассказал директор школы Евгений Тяжкороб. — Как хорошо, что есть такие люди, которые понимают, для чего это нужно. Вместе мы растим будущую гражданскую и военную элиту страны».

Учеба в кадетском классе дисциплинирует, помогает ставить цели и достигать их, — отметили на встрече сами восьмиклассники.

«Кадетский класс в первую очередь учит дисциплине, оказанию различной помощи, — отметил Александр Хохлов , ученик школы №8. — Для меня это важно, потому что я хочу стать военным».

«Я понимаю, что все, чему я научусь здесь, мне пригодится в любой профессии, — сказала Настя Пашкова, ученица школы №8. — Здорово, что мы смогли принять участие в сборе. У нас море воспоминаний, и мы очень рады предоставленной нам возможности».