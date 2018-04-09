Представители Печатников стали первыми на окружном этапе соревнований дошкольников «Школа мяча»

В конце марта прошел окружной этап соревнований дошкольников «Школа мяча». Команда ГБОУ Школа «Спектр», расположенная на территории района Печатники, заняла первое место. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«Команда примет участие в городских состязаниях. Мы поздравляем Ирину Смирнову и ее воспитанников и желаем им успехов. Так держать», — говорится в сообщении.

Напомним, школа «Спектр» находится по адресу: улица Гурьянова, дом 33. По всем вопросам: spectr@edu.mos.ru. (то)