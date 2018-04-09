Второклассники из Некрасовки устроили флешмоб

Второклассники из школы № 2048 района Некрасовка устроили флешмоб. Именно так отметили последний учебный день перед каникулами ученики. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Инициаторами того, чтобы в этот день, который по традиции в нашей школе объявлен «Днем без галстука», ребята одного класса оделись в одинаковые цвета, символизирующие цвета нашей школы, стали наши активные родители, — пояснил представитель школы.

Многим ребятам понравилась эта идея, и другие классы взяли ее себе на заметку. (вт)