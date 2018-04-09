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Второклассники из Некрасовки устроили флешмоб
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Второклассники из Некрасовки устроили флешмоб 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Второклассники из школы № 2048 района Некрасовка устроили флешмоб. Именно так отметили последний учебный день перед каникулами ученики. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Инициаторами того, чтобы в этот день, который по традиции в нашей школе объявлен «Днем без галстука», ребята одного класса оделись в одинаковые цвета, символизирующие цвета нашей школы, стали наши активные родители, — пояснил представитель школы.
Многим ребятам понравилась эта идея, и другие классы взяли ее себе на заметку. (вт)
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