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День открытых дверей пройдет в корпусе школы №1416 на Новгородской
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День открытых дверей пройдет в корпусе школы №1416 на Новгородской 

Управа района Лианозово 52 минуты назад
Фото: Управа района Лианозово
В ближайшую пятницу, 13 апреля, в корпусе №7 школы №1416 района Лианозово пройдет день открытых дверей. На мероприятие приглашают родителей ребят, не достигших школьного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
— В рамках дня открытых дверей в корпусе пройдут музыкальные и театральные занятия для малышей, а также индивидуальные консультации для родителей педагога-психолога, музыкального руководителя и воспитателя по физической культуре, — уточнили в школе.
Всех желающих приглашают к 09.00. Напомним, корпус №7 школы №1416 района Лианозово расположен по адресу: улица Новгородская, дом 9. (вт)
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