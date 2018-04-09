В преображенском лицее прошел День открытых дверей

В эту субботу, 7 апреля, в корпусе «Бета» лицея №1502 при МЭИ прошел День открытых дверей.

Лицей №1502 про МЭИ вошел в число лучших школ столицы. Его соперники — школа имени А. Н. Колмогорова при МГУ им. Ломоносова, предуниверситарий МИФИ и лицей при МГТУ им. Баумана . Преображенский лицей находится на шестой строчке. Поэтому интерес у родителей и детей к этому учебному заведению велик. Узнать лицей получше пришли многие.

На Дне открытых дверей будущие абитуриенты и их родители узнали об особенностях лицейского образования, о достижениях лицеистов, об их участии в научной конференции «Надежда энергетики», которая проходит каждый год. Будущие ученики и их родители смогли принять участие в занимательных мастер-классах и пройти с экскурсией по всему корпусу «Бета».

Лицеисты рассказали, что учиться здесь интересно. Можно заняться робототехникой, прототипированием, моделированием — и это еще не все возможности. Подготовиться к поступлению в это учебное заведение можно на вечернем межшкольном факультативе.