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В преображенском лицее прошел День открытых дверей
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В преображенском лицее прошел День открытых дверей 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
В эту субботу, 7 апреля, в корпусе «Бета» лицея №1502 при МЭИ прошел День открытых дверей.
Лицей №1502 про МЭИ вошел в число лучших школ столицы. Его соперники — школа имени А. Н. Колмогорова при МГУ им. Ломоносова, предуниверситарий МИФИ и лицей при МГТУ им. Баумана. Преображенский лицей находится на шестой строчке. Поэтому интерес у родителей и детей к этому учебному заведению велик. Узнать лицей получше пришли многие.
На Дне открытых дверей будущие абитуриенты и их родители узнали об особенностях лицейского образования, о достижениях лицеистов, об их участии в научной конференции «Надежда энергетики», которая проходит каждый год. Будущие ученики и их родители смогли принять участие в занимательных мастер-классах и пройти с экскурсией по всему корпусу «Бета».
Лицеисты рассказали, что учиться здесь интересно. Можно заняться робототехникой, прототипированием, моделированием — и это еще не все возможности. Подготовиться к поступлению в это учебное заведение можно на вечернем межшкольном факультативе.
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