Три педагога из ЮВАО вышли в финал Олимпиады для учителей информатики

Трое педагогов информатики из ЮВАО поедут в Кремниевую долину.

Такая образовательная поездка стала частью награды для финалистов 1-й Олимпиады для учителей информатики «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Также педагогов-победителей ждет годовой контракт эксперта Московского центра технологической модернизации образования. О названии олимпиады рассказал руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина

— Дело в том, что, например, математику изучают несколько тысяч лет. В ней сложно придумать что-то новое. А информатику — всего лет тридцать. Она быстро меняется и учитель этого предмета тоже вынужден быстро меняться. Именно поэтому «новый учитель новой информатики», — пояснил Исаак Калина.

Всего в олимпиаде участвовали 361 учителя информатики. В финал вышли 10, и трое из них — из ЮВАО. Как отметили сами участники, соревнование было сложным.

Олимпиада длилась три месяца. В трех турах участники должны были продемонстрировать свои умения. Первый тур проходил в формате хакатона — совместного решения задач. Во втором туре делали прототип роботехнического устройства. А в третьем туре нужно было разработать уроки для проекта «Московская электронная школа».