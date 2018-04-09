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Три педагога из ЮВАО вышли в финал Олимпиады для учителей информатики
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Три педагога из ЮВАО вышли в финал Олимпиады для учителей информатики 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Трое педагогов информатики из ЮВАО поедут в Кремниевую долину.
Такая образовательная поездка стала частью награды для финалистов 1-й Олимпиады для учителей информатики «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Также педагогов-победителей ждет годовой контракт эксперта Московского центра технологической модернизации образования. О названии олимпиады рассказал руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина.
— Дело в том, что, например, математику изучают несколько тысяч лет. В ней сложно придумать что-то новое. А информатику — всего лет тридцать. Она быстро меняется и учитель этого предмета тоже вынужден быстро меняться. Именно поэтому «новый учитель новой информатики», — пояснил Исаак Калина.
Всего в олимпиаде участвовали 361 учителя информатики. В финал вышли 10, и трое из них — из ЮВАО. Как отметили сами участники, соревнование было сложным.
Олимпиада длилась три месяца. В трех турах участники должны были продемонстрировать свои умения. Первый тур проходил в формате хакатона — совместного решения задач. Во втором туре делали прототип роботехнического устройства. А в третьем туре нужно было разработать уроки для проекта «Московская электронная школа».
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