Мэр Владивостока поздравил лучшего учителя города в 2018 году

Диплом участника и денежный приз в размере 50 тысяч рублей педагогу вручил глава Владивостока Виталий Веркеенко . С финалистами конкурса он встретился в администрации города в торжественной обстановке.

— Это был непростой этап, думаю, коллеги со мной согласятся. Нужно было облечь в слова свой накопленный опыт, свои дела, достижения, эмоции, цели, — говорит победительница. — Конкурс дал колоссальный опыт. Позволил понять, куда мы движемся, и скорректировать этот маршрут. Я ни капли не жалею о том, что участвовала в нём.

Второе место заняла учитель английского языка школы № 28 Юлия Крутько. По её словам, учитель — это особое состояние души, нельзя быть педагогом только на уроке. Необходимо поддерживать ученика, помочь ему, подсказать, дать совет. Юлии вручён диплом и денежное поощрение в размере 30 тысяч рублей.

Третье место — за учителем начальных классов школы № 35 Ириной Овчинниковой . Ей импонирует процесс знакомства с новыми технологиями образования, она изучает существующие и придумывает свои собственные. Денежное поощрение составило 20 тысяч рублей.

Как отметили в управлении образования мэрии, в этом году конкурс проводился в несколько этапов. Из 59 кандидатов в первый этап прошли 33 человека. В рамках первого педагоги должны были предоставить эссе «Моя профессия — учитель», рассказать о своём педагогическом опыте. Во второй этапе вышли 18 участников, они провели открытые уроки, участвовали в «педагогическом совете», «педагогических мастерских». В финале определилась тройка победителей.

— Недаром говорят, что учитель — не профессия, а призвание, — поздравил учителей Виталий Веркеенко. — Благодаря вам Владивосток известен во всей нашей стране как город умных, образованных и талантливых людей. Мы продолжим создавать комфортные условия для обучения наших ребят, вашего профессионального роста и поддержки ваших образовательных инициатив. Желаю вам новых творческих и педагогических успехов, а вашим воспитанникам и во взрослой жизни оставаться такими же целеустремленными, трудолюбивыми, упорными. И главное, чтобы они обязательно оставались жить и работать во Владивостоке.