В СВАО пройдет «Эстафета профессионального успеха» для молодых учителей

Молодые специалисты в СВАО смогут получить новые знания на «Эстафете профессионального успеха». Мероприятие направленно на продвижение молодых учителей в сфере общего и дополнительного образования.

— Эстафета является своеобразной площадкой по обмену профессиональными навыками, демонстрацией лучших педагогических практик учителей столицы, — сообщила директор школы № 1558 Галина Юсупова.

Так же на мероприятии будут раскрыты полезные темы для педагогов, будет продемонстрирована наиболее удачная модель в организации обучения.

Всех молодых специалистов, желающих поучаствовать в эстафете, будут ждать 10 апреля по адресу: Чукотский проезд, дом 6. Начало в 13.00. Перед посещением требуется регистрация на сайте.