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В СВАО пройдет «Эстафета профессионального успеха» для молодых учителей
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В СВАО пройдет «Эстафета профессионального успеха» для молодых учителей 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Молодые специалисты в СВАО смогут получить новые знания на «Эстафете профессионального успеха». Мероприятие направленно на продвижение молодых учителей в сфере общего и дополнительного образования.
— Эстафета является своеобразной площадкой по обмену профессиональными навыками, демонстрацией лучших педагогических практик учителей столицы, — сообщила директор школы № 1558 Галина Юсупова.
Так же на мероприятии будут раскрыты полезные темы для педагогов, будет продемонстрирована наиболее удачная модель в организации обучения.
Всех молодых специалистов, желающих поучаствовать в эстафете, будут ждать 10 апреля по адресу: Чукотский проезд, дом 6. Начало в 13.00. Перед посещением требуется регистрация на сайте.
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