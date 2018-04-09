В преображенском колледже прошли мастер-классы для школьников

Мастер-классы для школьников Восточного округа стали хорошей традицией в Колледже индустрии гостеприимства и менеджмента №23.

Ранняя профориентация школьников — очень популярная сейчас тема, и педагоги колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента (КИГМ) №23 много делают для популяризации рабочих специальностей в рамках образовательного проекта «Профессиональные стажировки». Недавно здесь побывали девятиклассники. Для них провели занятие по диагностике и обслуживанию легковых автомобилей. Гостям показали оснащенную по последнему слову техники лабораторию, а педагог-организатор Владимир Притула рассказал о тех востребованных в современном мире профессиях и специальностях, которым учат в колледже.

Кроме того, девятиклассники вспомнили правила дорожного движения, позанимавшись на автостимуляторе.