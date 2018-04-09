Ещё
В преображенском колледже прошли мастер-классы для школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В преображенском колледже прошли мастер-классы для школьников 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Мастер-классы для школьников Восточного округа стали хорошей традицией в Колледже индустрии гостеприимства и менеджмента №23.
Ранняя профориентация школьников — очень популярная сейчас тема, и педагоги колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента (КИГМ) №23 много делают для популяризации рабочих специальностей в рамках образовательного проекта «Профессиональные стажировки». Недавно здесь побывали девятиклассники. Для них провели занятие по диагностике и обслуживанию легковых автомобилей. Гостям показали оснащенную по последнему слову техники лабораторию, а педагог-организатор Владимир Притула рассказал о тех востребованных в современном мире профессиях и специальностях, которым учат в колледже.
Кроме того, девятиклассники вспомнили правила дорожного движения, позанимавшись на автостимуляторе.
Управа района Преображенское: последние новости
В преображенском лицее прошел День открытых дверей Будущие медики Преображенки покажут себя на Московском городском соревновании «Первая помощь» Преображенские студенты приняли участие в конференции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России530
Курс доллара преодолел новый рубеж260
Акции Сбербанка рухнули68
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй85
Царев назвал следующего президента Украины110
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение