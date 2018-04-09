Родители адаптируются к школе

Школа — это новый мир не только для ребенка, но и для его родителей, Как себя вести с педагогами, как реагировать на критику в адрес ребенка? Тысячи вопросов, на которые нередко нет ответа. В школе № 170 организовал курсы адаптации к школе для родителей.

Мероприятие имело большой успех. Родители получили возможность понаблюдать за работой и поведением своих детей в школе, оценить их достижения, порадоваться их успехам, а также понять, какой сложный и трудный процесс — современная учеба в школе. Занятия для родителей провели учителя начальных классов Елена Алексеевна Фалалеева, Ольга Игоревна Дерюгина, Екатерина Витальевна Троянова, учитель физкультуры Артур Айратович Гатауллин.