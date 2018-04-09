Более 6 тысяч девятиклассников примут участие в устном собеседовании

Орловской области учащиеся девятых классов примут участие в итоговом устном собеседовании одновременно с подготовкой к государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба облправительства.

Как сообщила руководитель департамента образования Татьяна Шевцова , в этом году пробное итоговое устное собеседование состоится 13 и 16 апреля. В нем примут участие 6 493 девятиклассника. В следующем году собеседование станет допуском к ГИА.

В нынешнем году участниками государственной итоговой аттестации станут 6 998 девятиклассников и 3 026 выпускников 11 классов. В форме единого госэкзамена ГИА будут проходить 2 977 одиннадцатиклассников. ЕГЭ пройдет в 27 пунктах проведения экзамена.

На проведение ГИА из областного бюджета дополнительно выделят 7,17 млн рублей. За счет средств федеральной поддержки в размере 5,5 млн рублей полностью обновлен программно-аппаратный комплекс Регионального центра оценки качества образования и приобретено новое оборудование для пунктов проведения экзамена.