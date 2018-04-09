Призывникам придется прийти по повестке, даже если есть право на отсрочку

Валерий Георгиевич, на днях вы заявили, что Главная военная прокуратура взяла под жесткий контроль все, что связано с начавшимся призывом. Вам знакомы все, так сказать, «узкие» места. Одна из типичных ситуаций: студенты учатся в вузе, где есть военная кафедра, но им все равно из военкоматов шлют повестки. Нужно таким студентам явиться в военкомат и объяснить ситуацию или же можно просто игнорировать повестку?

Валерий Петров : Да, это известная картина. Зачастую студенты думают, раз поступили в вуз и имеют отсрочку, то комиссариаты должны сами узнавать об этом. Но это не так.

По закону комиссариат не обязан догадываться о том, где его призывник и что с ним. Предоставить сведения о месте учебы в военный комиссариат — задача самого призывника. Как показывает практика, сведения об обучении гражданина в образовательной организации отсутствуют в военкомате в большинстве случаев по вине самого студента.

Законом определено, что гражданин обязан в двухнедельный срок сообщить в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства.

Ну а если уж он забыл это сделать и пришла повестка, то согласно статье 10 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гражданин обязан явиться в указанные в повестке время и место, но не для того, чтобы пойти в армию, а чтобы прояснить ситуацию. Придя по повестке, студент должен принести комплект документов, подтверждающий обучение в вузе и его право на отсрочку.

В 2017 году к административной ответственности привлечены свыше 27 тысяч граждан. Большинство из них — за неявку по повестке без уважительных причин, уклонение от прохождения медицинского освидетельствования и невыполнение иных мероприятий, связанных с призывом.