Главный военный прокурор ответил на самые важные вопросы призывников

Это уже официальная информация от Главного военного прокурора Валерия Петрова . В интервью корреспонденту «РГ» он рассказал, как на законных основаниях пойти или не пойти в армию, ведь проблемных вопросов еще много, и призывники и их родители хотят получить на них ответ.

Валерий Георгиевич, на днях вы заявили, что Главная военная прокуратура взяла на жесткий контроль все, что связано с начавшимся призывом. Вам знакомы все, так сказать, «узкие» места. Одна из типичных ситуаций: студенты учатся в вузе, где есть военная кафедра, но им все равно из военкоматов шлют повестки. Нужно таким студентам явиться в военкомат и объяснить ситуацию или же можно просто игнорировать повестку?

Валерий Петров: Да, это известная картина. Зачастую студенты думают, раз поступили в вуз и имеют отсрочку, то комиссариаты должны сами узнавать об этом. Но это не так. По закону комиссариат не обязан догадываться о том, где его призывник и что с ним. Предоставить в военный комиссариат сведения о месте учебы — задача самого призывника. Как показывает практика, сведения об обучении гражданина в образовательной организации отсутствуют в военкомате в большинстве случаев по вине самого студента.

Законом определено, что гражданин обязан в двухнедельный срок сообщить в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства.

Ну а если уж он забыл это сделать, и пришла повестка, то согласно статье 10 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гражданин обязан явиться в указанные в повестке время и место, но не для того, чтобы пойти в армию, а чтобы прояснить ситуацию. Придя по повестке, студент должен принести комплект документов, подтверждающий обучение в вузе и его право на отсрочку. В 2017 году к административной ответственности привлечены свыше 27 тысяч граждан. Большинство из них — за неявку по повестке без уважительных причин, уклонение от прохождения медицинского освидетельствования и невыполнение иных мероприятий, связанных с призывом.

Если студент иногородний или даже из другого региона, имеют ли право вручить ему повестку не по месту жительства, а в стенах самого вуза, где студент учится?

Валерий Петров: Если призывник прибыл к месту временного пребывания на срок более 3 месяцев, он обязан встать на воинский учет в соответствующем военкомате. То есть в данном случае требования работников военного комиссариата по месту, где расположен вуз, не противоречат требованиям закона.

Если в вузе нет военной кафедры, а в соседнем вузе есть, могут ли студенты проходить военную подготовку там?

Валерий Петров: На данный момент законодательно обучение студентов одной образовательной организации на военной кафедре иной образовательной организации не предусмотрено. Однако данный вопрос прорабатывается и в настоящее время проходит согласование в соответствующих органах государственной власти.

Как быть студенту, если преподаватель придирается к нему, намеренно доводит до отчисления и обещает позаботиться об отправке в армию?

Валерий Петров: Проверка и правовая, и тем более моральная оценка отношений преподавателя и студента не относится к компетенции органов военной прокуратуры. Однако разъясняю, что действия преподавателя студент вправе обжаловать его руководителю, обратиться за защитой своих прав в территориальные органы прокуратуры либо в суд.

Что делать тем, у кого хроническое заболевание, которое несовместимо со службой, но на врачебной комиссии человека признают годным и выдают повестку?

Валерий Петров: Повторю: решение о призыве на военную службу принимается только призывной комиссией. Оно может быть обжаловано через призывную комиссию в течение трех месяцев со дня принятия или через суд. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в призывную комиссию. В случае обжалования гражданином решения призывной комиссии в суде его выполнение приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.

Бывает, студента отчислили, а потом восстановили, признав, что отчислили незаконно. Как быть, если в военном комиссариате говорят, что раз был отчислен, то уже отсрочки нет?

Валерий Петров: Если отчисление из образовательного учреждения было незаконным, право на отсрочку за ним сохраняется. Гражданину необходимо представить в военный комиссариат документы, подтверждающие незаконность его отчисления из образовательной организации.

Если абитуриент изначально поступил на заочное обучение, но потом собирается переходить на очное, будет ли у него отсрочка?

Валерий Петров: Да, при переводе на очную форму обучения отсрочка может быть предоставлена.

Случаются ситуации, когда сотрудники военкомата приезжают прямо на выпускной и забирают официально подростков-выпускников в военкомат. Что делать, если сотрудники военкомата силой принуждают явиться?

Валерий Петров: Работники комиссариата не имеют права принудительно доставлять гражданина в военный комиссариат. Они могут вручить молодому человеку повестку, а тот, получив ее, обязан явиться в определенное в данной повестке время в указанное в ней место.

Противоправные действия работников военных комиссариатов граждане вправе обжаловать в органы военной прокуратуры или в суд. Порядок действий военных комиссариатов в период подготовки и проведения призывных кампаний определен Положением о военных комиссариатах.

В чем, по-вашему, привлекательность службы в армии сегодня?

Валерий Петров: Военная служба — не только гражданский долг, но необходимое сегодня условие успешной карьеры каждого мужчины, мощный социальный лифт.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» гражданам, добросовестно прошедшим военную службу по призыву, предоставлено право на основании рекомендаций командования поступить на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования для обучения за счет бюджета.

А уже имеющим высшее образование при прочих равных условиях предоставляется преимущественное право зачисления на обучение по программам высшего образования в области экономики и управления. Время нахождения граждан на военной службе по призыву засчитывается в их общий трудовой стаж, включается в стаж государственной службы и работы по специальности из расчета один день военной службы за два дня работы.

Если абитуриент поступил на заочное обучение, то при переводе на очную форму отсрочка может быть дана

Профессия офицера и любого другого военнослужащего выглядит довольно привлекательной даже с обывательской точки зрения. Так, денежное довольствие военнослужащих по контракту с учетом гибкой системы надбавок, начиная с доплат за особые условия службы и заканчивая выплатами за спортивные достижения, является вполне достойным.

С каждым годом все больше внимания уделяется вопросам социального обеспечения военнослужащих, значительно улучшаются условия службы.

Не стоит забывать, что уже более 4 лет — с 1 января 2014 года — действует Федеральный закон № 170-ФЗ от 2 июля 2013 года о повышении престижа и привлекательности военной службы по призыву, который установил запрет на поступление на госслужбу граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных на то оснований.

Ключевой вопрос

Уклонисты платят дважды

Каждый раз, как близится призывная кампания, активизируются и мошенники всех мастей. Наивным студентам нередко прямо в стенах вузов рассказывают, что реально сделать военный билет и легально или почти легально откосить от армии. И даже выдают этот билет, естественно, за мзду. Но потом им все равно приходит повестка и их призывают в армию. Как быть?

Валерий Петров: Действует однозначное правило: решение о призыве на военную службу, освобождении от нее либо предоставлении отсрочки принимается исключительно призывной комиссией в период проведения призывных кампаний.

Не прошедшему военную службу гражданину военный билет выдается военным комиссариатом после его зачисления в запас при условии наличия законных оснований непрохождения им военной службы. Все остальные «решальщики» являются мошенниками, а их действия противоправными.

Следует также помнить, что уголовная ответственность предусмотрена не только за получение взятки, но и за ее дачу. За уклонение от призыва на военную службу и альтернативную службу установлена уголовная ответственность на срок до 2 лет. В первом полугодии 2017 года за уклонения от призыва на военную службу осуждено более 300 граждан.

Редко, но случаются такие недоразумения, что студент по окончании вуза добросовестно пошел служить, а по возвращении обнаружил, что находится в розыске как уклонист, поскольку вуз или тамошний военкомат в его родной город просто не передал информацию о службе. Как быть?

Валерий Петров: Такая ситуация может говорить только об одном — о ненадлежащей организации воинского учета в военных комиссариатах в месте проживания заявителя и в месте, откуда он был призван на военную службу. Проблема решается просто: гражданину необходимо представить в военный комиссариат, который организовал упомянутый розыск, документы, подтверждающие прохождение им военной службы (военный билет, предписание воинской части для убытия уволенного с военной службы военнослужащего к месту проживания и постановки на воинский учет).