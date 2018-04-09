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«Единая Россия» проведет «Уроки доброты» для школьников и студентов по всей стране
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«Единая Россия» проведет «Уроки доброты» для школьников и студентов по всей стране 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«В рамках работы партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» для школьников и студентов до 15 июня в регионах будут организованы «Уроки доброты», целью которых является воспитание толерантного и позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Первый такой урок при участии спортсменов-паралимпийцев был проведен 8 апреля в Москве для студентов Высшей школы экономики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные уроки помогут понять инвалидность и будут способствовать популяризации достижений людей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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