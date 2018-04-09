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В курганских школах осталось 1400 свободных мест
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В курганских школах осталось 1400 свободных мест 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В администрации Кургана прошла консультация граждан, посвященная вопросам записи детей в первые классы. На вопросы горожан отвечал заместитель директора Департамента социальной политики, начальник управления образования Иван Сбродов.
Больше всего курганцев интересовала возможность записи детей в первые классы не по прописке. Всем им был разъяснен необходимый порядок действий.
— В Кургане продолжается первый этап записи в первые классы по закрепленной территории, который продлится до 1 июля. Со 2 июля родители первоклашек смогут подать заявление в интересующее их образовательное учреждение на свободные места, — сообщает пресс-служба городской администрации.
На сегодня в общеобразовательных организациях города для приема детей в первые классы на 2018/2019 учебный год осталось около 1400 свободных мест. Часть школ уже полностью укомплектована. Завершится запись в первые классы городских школ 5 сентября.
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