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Московский планетарий проведёт эксперимент
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В День космонавтики Московский планетарий проведёт эксперимент 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Интересный эксперимент проведёт столичный планетарий в День космонавтики: 12 апреля на связь с посетителями выйдет космонавт, тестирующий влияние невесомости на организм в земных условиях, сообщает «Русская планета».
В прямом эфире испытатель подробно расскажет о деятельности учёных по развитию лунной программы и о перспективах разработки пилотируемого транспортного корабля.
Опыт станет наглядной демонстрацией одной из существующих моделей имитации воздействия невесомости на человека в земных условиях.
Учёные проводят такие тесты регулярно — они необходимы, к примеру, для испытания профилактических средств в космических полётах.
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