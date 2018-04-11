В День космонавтики Московский планетарий проведёт эксперимент

Интересный эксперимент проведёт столичный планетарий в День космонавтики: 12 апреля на связь с посетителями выйдет космонавт, тестирующий влияние невесомости на организм в земных условиях, сообщает «Русская планета».

В прямом эфире испытатель подробно расскажет о деятельности учёных по развитию лунной программы и о перспективах разработки пилотируемого транспортного корабля.

Опыт станет наглядной демонстрацией одной из существующих моделей имитации воздействия невесомости на человека в земных условиях.

Учёные проводят такие тесты регулярно — они необходимы, к примеру, для испытания профилактических средств в космических полётах.