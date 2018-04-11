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Более 1 тыс. школьников посетили занятия в научных лабораториях Московского планетария в марте
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Более 1 тыс. школьников посетили занятия в научных лабораториях Московского планетария в марте 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Об этом сообщили в пресс-службе планетария.
«В марте Московский планетарий открыл запись в Лабораторию увлекательной науки. На занятиях школьники на основе опытов и экспериментов знакомятся с законами природы, их проявлениями, понятием «вооруженного глаза» и получают первые научно-исследовательские навыки. Начинание приобрело большую популярность среди школ, и уже за месяц необычные занятия посетили более 1 тыс. столичных учеников», — говорится в сообщении.
Как уточняется, начальный цикл состоит из лабораторных занятий на темы: «Что такое телескоп?» и «Чудеса света». Детей научат самостоятельно собирать простейшие линзовые телескопы, проводить первые наблюдения, расскажут об основах оптики и о свойствах света.
«Такой формат обучения, когда знание рождается не через запоминание сложных терминов, а из опытов и наблюдений, а, главное, эмоций — является очень эффективным для учеников средней школы», — приводятся в сообщении слова сотрудника планетария и создателя одной из интерактивных программ Людмилы Кошман.
Лабораторные занятия в планетарии проводятся с октября по май — на протяжении учебного года. Посетить их можно всем классом.
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