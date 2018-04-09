В Орле обсудили проблемы студентов с ограниченными возможностями

V Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии» прошла в ОГУ им. И. С. Тургенева.

США, Абхазии. Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Единая страна — доступная среда», сообщает пресс-служба облправительства. В конференции приняли участие более 350 человек: психологи, логопеды, дефектологи, руководители образовательных учреждений, представители общественных организаций. В онлайн режиме выступили зарубежные коллеги из Молдовы

В настоящее время в вузе обучаются около 200 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Студенты проходят различные профилактические процедуры и могут внести корректировку в учебные планы.

В рамках конференции прошло пленарное заседание «Повышение эффективности организации и содержания обучения и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья» и семь тематических секций.