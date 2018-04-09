Преображенские студенты приняли участие в конференции 

Конференция «СОПОТ» прошла в Технологическом колледже №21.
Технологический колледж №21 стал площадкой для XI городской научно-практической конференции «Создаем. Обсуждаем. Проектируем. Обобщаем. Творим», сокращенно СОПОТ. Конференция стала частью проекта «Школа новых технологий». Ее участниками были студенты, школьники и работодатели. Работали семь секций, на которых молодые специалисты представили 48 проектов, выполненных с использованием информационных технологий. Молодые люди показали свои навыки в робототехнике, 3D-моделировании, полимеханике, мультимедийных технологиях.
Конференцией очень заинтересовались общественные организации — они делегировали на мероприятие своих представителей. Среди них были Московская организация Российского Союза молодёжи, местное отделение «Единой России», молодёжная общественная организация «Молодая гвардия», Центр молодёжного парламентаризма и многие другие. Саму конференцию освещал Московский образовательный телеканал.