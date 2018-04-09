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Школьники из Лефортова отличились на межрайонном этапе спортивных соревнований
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Школьники из Лефортова отличились на межрайонном этапе спортивных соревнований 

Управа района Лефортово 53 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
Представители школы № 1228 района Лефортово приняли активное участие в межрайонном этапе спортивных соревнований «Школа мяча» для дошкольников.
Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Наш комплекс представляла команда воспитанников подготовительных групп корпуса «Изумрудный город». Наши воспитанники успешно прошли все задания и заняли почетное второе место. Ребята смело выполнили предложенные испытания, заслужили громких аплодисментов и слов благодарности за ловкость, четкость, быстроту реакции, слаженность в работе, — сообщили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу: улица Авиамоторная, дом 42. (вт)
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