Школьники из Лефортова отличились на межрайонном этапе спортивных соревнований

Представители школы № 1228 района Лефортово приняли активное участие в межрайонном этапе спортивных соревнований «Школа мяча» для дошкольников.

Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Наш комплекс представляла команда воспитанников подготовительных групп корпуса «Изумрудный город». Наши воспитанники успешно прошли все задания и заняли почетное второе место. Ребята смело выполнили предложенные испытания, заслужили громких аплодисментов и слов благодарности за ловкость, четкость, быстроту реакции, слаженность в работе, — сообщили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу: улица Авиамоторная, дом 42. (вт)