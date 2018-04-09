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Форум юных программистов состоится в одной из школ Рязанского района
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Форум юных программистов состоится в одной из школ Рязанского района 

Управа Рязанского района 54 минуты назад
Фото: Управа Рязанского района
В школе №777 имени Героя Советского Союза Евгения Михайлова 11 апреля пройдет форум для начинающих программистов. Как рассказала заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова, хакатон рассчитан на команды шестиклассников, которые пока не имеют опыта работы в среде Scratch.
— Школьники познакомятся со средой визуального программирования Scratch, получат опыт работы в команде, создадут проект с нуля до презентации. Ребята будут обеспечены хромбуками для выполнения заданий по программированию, — сообщила Мария Смирнова.
Форум начнется в 14.00. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте http://lk.snt.mos.ru/events/1161.
Добавим, что школа №777 находится по адресу улица Михайлова, дом 21, корпус 3. (мю)
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