Форум юных программистов состоится в одной из школ Рязанского района

В школе №777 имени Героя Советского Союза Евгения Михайлова 11 апреля пройдет форум для начинающих программистов. Как рассказала заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова , хакатон рассчитан на команды шестиклассников, которые пока не имеют опыта работы в среде Scratch.

— Школьники познакомятся со средой визуального программирования Scratch, получат опыт работы в команде, создадут проект с нуля до презентации. Ребята будут обеспечены хромбуками для выполнения заданий по программированию, — сообщила Мария Смирнова.

Форум начнется в 14.00. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте http://lk.snt.mos.ru/events/1161.

Добавим, что школа №777 находится по адресу улица Михайлова, дом 21, корпус 3. (мю)