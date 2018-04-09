В МИТХТ состоялся вечер встречи выпускников

Как всегда, Большой зал кампуса на пр-те Вернадского, 86 был полон весёлыми людьми, которые перед концертом побывали в музее и прошлись по родным кафедрам, вдохнув воздух юности.

Официальную церемонию открыл ректор Московского технологического университета Станислав Алексеевич Кудж. Аплодисментами были встречены на экране фотографии обновлённых аудиторий здания на Пироговке.

После выступления первого проректора Николая Ивановича Прокопова со словами благодарности организаторам этой встречи началась долгожданная перекличка пришедших гостей по годам.

Вечер закончился концертом творческих коллективов.

Долго после концерта выпускники вспоминали молодость. Гуляли по коридорам вуза и студенты — организаторы мероприятия, которые с удовольствием выслушивали слова благодарности за незабываемые вечера встреч.