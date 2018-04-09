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Дети из Текстильщиков приняли участие в городском конкурсе плакатов «Безопасная школа»
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Дети из Текстильщиков приняли участие в городском конкурсе плакатов «Безопасная школа» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Учащиеся школы №654 имени Фридмана, которая находится в Текстильщиках, приняли участие в городском конкурсе плакатов «Безопасная школа: родители — детям». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Ребята обсудили правила безопасного поведения на уроках, на перемене, в спортивном зале, в столовой, даже на занятиях в кружках. Каждый поставил перед собой вопросы: «Как сделать так, чтобы в нашей школе стало меньше травм и несчастных случаев?», «Что нарисовать, чтобы все, увидев наши плакаты, призадумались над своим поведением?». И работа закипела! Гуашь, карандаши, мелки, фломастеры — все пригодилось! Думаем, что мы справились, — заявил представитель школы.
Добавим, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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