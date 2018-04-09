Гимназия № 45 стала первой в России школой, авторизованной на все образовательные программы IB

Администрация школы № 45 имени Л. И. Мильграма получила авторизационное письмо от генерального директора IBO Сивы Кумари и стала первой государственной школой в России , авторизованной на все образовательные программы IB. Об этом сообщается на сайте гимназии.

Это результат работы координатора, администрации, учителей и воспитателей 45-й, достигнутый в рамках проекта " Москва : международная школа качества", реализуемого при поддержке столичного Департамента образования.

Коллектив школы отмечает, что впереди еще очень долгий путь «врастания» программы в образовательную практику 45-й., и выражает уверенность, что справится с решением и этой задачи.