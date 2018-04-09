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Гимназия № 45 стала первой в России школой, авторизованной на все образовательные программы IB
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Гимназия № 45 стала первой в России школой, авторизованной на все образовательные программы IB 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Администрация школы № 45 имени Л. И. Мильграма получила авторизационное письмо от генерального директора IBO Сивы Кумари и стала первой государственной школой в России, авторизованной на все образовательные программы IB. Об этом сообщается на сайте гимназии.
Это результат работы координатора, администрации, учителей и воспитателей 45-й, достигнутый в рамках проекта "Москва: международная школа качества", реализуемого при поддержке столичного Департамента образования.
Коллектив школы отмечает, что впереди еще очень долгий путь «врастания» программы в образовательную практику 45-й., и выражает уверенность, что справится с решением и этой задачи.
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