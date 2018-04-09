Десять российских вузов вошли в топ-500 рейтинга Round University Ranking

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» представил русифицированную версию международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2018 год. В рейтинге RUR-2018 приняли участие 783 университета из 74 стран мира. Первое место эксперты отдали Гарвардскому университету , за ним расположился Чикагский университет, Калифорнийский институт технологий, Имперский колледж в Лондоне, Стэндфордский университет и Массачусетский институт технологий.

rightРоссия представлена 70 вузами, из которых сразу 10 вошли в мировой топ-500. Лидером среди российских учебных заведений стал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова , который занял 153 строчка рейтинга.

Среди российских вузов выше других в рейтинге поднялись Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (224 позиция) Томский государственный университет (240 место), Московский физико-технический институт (256), Новосибирский государственный университет (329), Санкт-Петербургский государственный университет (385) и Российский университет дружбы народов (440).

"Наиболее сильные позиции российские вузы демонстрируют в области преподавания", ‒ отметил редактор рейтинга RUR Олег Соловьев . При этом он пояснил, что в общем рейтинге средняя позиция российского вуза за 2018 год — 644 место в мире, а по качеству преподавания ‒ 471 место, разница составляет «плюс 173 позиции». Если в общем рейтинге в топ-100 не представлен ни один отечественный вуз, то в «RUR Преподавание» сразу три вуза вошли в топ-100 ‒ МГУ им. Ломоносова (48 позиция), РУДН (65 строчка) и ТГУ (79 место).

"Мы рады вместе с нашими партнерами впервые представить читателям Ria.ru международный рейтинг университетов Round University Ranking. Этим мы продолжаем нашу традицию знакомить аудиторию с лучшими мировыми практиками в области рейтингования учреждений высшего образования. Надеемся, что в преддверии старта приемной кампании в вузы, этот рейтинг будет полезен абитуриентам, их родителям и вузовскому сообществу", — рассказала руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина.

rightДанное исследование является первым международным рейтингом вузов российского происхождения. В нем оцениваются университеты по 20 индикаторам, сгруппированным в пяти направлениях: качество преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10% от оценки вуза), уровень финансовой устойчивости (10%).