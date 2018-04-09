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В школе на Ставропольской состоялись дебаты «Учить все? Учить все!»
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В школе на Ставропольской состоялись дебаты «Учить все? Учить все!» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
В школе №2121 района Люблино состоялись дебаты на тему «Учить все? Учить все!», в которых приняли участие директор учреждения Елизавета Чиркова и учащийся 8 «С» класса Олег Карпелевич. Об этом рассказали в администрации школы.
— Участникам дебатов предстояло высказаться по поводу ключевого вопроса школьного образования: можно ли и нужно ли учить все, что предлагает программа. Естественно, учащийся отстаивал точку зрения, что учить все и одинаково хорошо знать все невозможно: на профильной ступени обучения старшекласснику важно сконцентрироваться на изучении только профильных предметов. Директор же с высоты собственного жизненного опыта говорила о том, что знания лишними не бывают и способствуют разностороннему развитию личности школьника, — рассказал представитель образовательного учреждения.
Добавим, что формат дискуссии не предполагал определение победителя. Идея дебатов была в том, чтобы отразить две точки зрения на обсуждаемую тему.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина расположена по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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