На Алтае сотрудницу вуза обвинили в том, что она отдохнула за счет бюджета

Сотрудница одного из вузов Алтайского края обвиняется в мошенничестве при расходовании бюджетных средств. Как сообщает прокуратура, на имя ректора вуза от сотрудницы поступило заявление о представлении командировки в Москву , где якобы должны были проходить семинары. В итоге женщине оплатили проезд из Барнаула в столицу и обратно, что составило более 37 тысяч рублей. Кроме того, в период командировки ей сохранили заработную плату. Как позже выяснилось, никаких семинаров в Москве не проходило, а сама сотрудница вуза большую часть времени провела за границей. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело.