Жительниц Самары накажут за попытку устроить детей в школу по поддельным документам

Жительницам Самары не понравилась школа, в которую их детей определили по закону. Чтобы попасть в «нужную», хитрые мамы пошли на подделку документов.

При подаче заявления о зачислении своих чад в 1 класс женщины 32 и 43 лет предъявили фальшивые свидетельства о месте регистрации. В подлинности документов усомнились сотрудники школы, о чем не преминули сообщить в полицию. Проведенная экспертиза подтвердила подозрения. Теперь вместо заветного места в «нужной» школе предприимчивые родительницы получили уголовные дела за использование заведомо подложного документа. Санкции статьи предусматривают различные варианты наказаний, в том числе штраф в 80 тысяч рублей или арест на срок до 6 месяцев.

По новым правилам к каждой школе приписаны определенные дома. И бывает так, что даже если вы видите школу из окна, не обязательно окажется, что вы приписаны именно к ней. Предприимчивые родительницы решили пойти на хитрость