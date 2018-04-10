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Воспитанники одной из школ в Рязанском стали финалистами столичного IT-марафона
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Воспитанники одной из школ в Рязанском стали финалистами столичного IT-марафона 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Эхо района
В финал городского IT-марафона прошли воспитанники школы №1421, которая находится в Рязанском районе. Интеллектуальное состязание проходило среди команд учащихся образовательных учреждений Москвы. Об этом рассказали в администрации школы.
— В испытания входили разборка и сборка системного блока, настройка локальной сети, игра «Изучи интернет, управляй им». Вместе с командой из нашей школы в финал конкурса прошли сборные школ №1811, 1272 и 508, — пояснил представитель администрации.
Добавим, что школа №1421 расположена по адресу улица Васильцовский Стан, дом 4. (мю)
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