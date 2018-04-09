Юные пианисты детских школ искусств Подмосковья приняли участие в областном конкурсе в Котельниках

Юные пианисты из более чем 30 школ искусств Подмосковья приняли участие в областном открытом конкурсе «Музыка на рубеже 19-20 веков» в Котельниках . Впервые в этом году в городской округ приехали жители Луганской области и Донецка . Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова

С каждым годом количество желающих принять участие в нашем конкурсе становится все больше. Его география расширяется. Особенно приятно, что в этом году юные пианисты приехали не только из городов Московской области. Впервые участниками стали жительницы Луганской области и Донецка. Все это говорит о высоком уровне проводимого конкурса. В этом году в конкурсе приняли участие 75 юных пианистов из различных городов Подмосковья, которые представили 31 детскую школу искусств

— Ирина Польникова, глава Котельников.

Глава Котельников поблагодарила воспитанников и педагогов детских школ искусств за участие в конкурсе и пожелала дальнейших творческих успехов.

Со своей стороны, директор ДШИ имени

В. К. Андреева

из Котельников Ольга Кочеткова подчеркнула, что конкурсанты исполнили произведения Баха, Моцарта, Прокофьева, Грига, Майкапара, Рахманинова, Чайковского, Дебюсси, Шуберта и других композиторов. В состав жюри вошли заслуженный работник культуры Московской области Галина Андреева , а также преподаватели музыкальных школ при Московской государственной консерватории имени Чайковского и колледжа имени Гнесиных.

Жительница Донецка Дарья Кутняя в своей возрастной категории стала лауреатом третьей степени, Алия Мамедова из Луганской области — второй степени. Ученица нашей детской школы искусств Алиса Пахомова заняла третье место в средней возрастной группе. Также два ученика ДШИ из Котельников получили грамоты за исполнение пьесы Гиллока «Фламенко» и Грига «Весной»

— Ольга Кочеткова, директор ДШИ имени

В. К. Андреева