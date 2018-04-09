В образовательном комплексе прошел круглый стол по вопросам инновационной программы развития

На днях обучающиеся, педагоги и руководители всех образовательных площадок ОК «Юго-Запад» участвовали в работе круглого стола на тему «Инновационная программа развития комплекса — путь к успеху каждого». Об этом сообщается на сайте образовательного комплекса.

Какой он — образовательный комплекс будущего? Каким должен быть современный урок, какими компетенциями должен обладать учитель? Какие знания хотят и должны получать выпускники образовательного комплекса? Эти и многие другие вопросы обсуждали в активном диалоге и ребята и взрослые. Интересные и перспективные идеи в части формирования новых метапредметных компетенций выпускников, навыков мультиязычности, коммуникативности, работы в команде, интерактивных уроков и образовательных пространств найдут свое отражение в новой программе развития образовательного комплекса.

Все идеи, высказанные в ходе мероприятия, еще предстоит подкреплять конкретными механизмами их реализации, которые планируется представить и обсудить 16 мая. На этот раз к активному диалогу будут приглашены также важные участники образовательного процесса — ветераны педагогического труда.