Ещё
Команда второклассников школы № 17 вошла в число победителей Недели детской книги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Команда второклассников школы № 17 вошла в число победителей Недели детской книги 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
4 апреля команда «Всегда готов» учащихся вторых классов здания школы (адрес: ул. Островитянова, дом 53, к.4) побывала на юбилейной 75-й Всероссийской неделе детской книги в Городском Дворце творчества на Воробьевых горах.
Участникам предстояло пройти нелегкие испытания и показать свои знания по литературному чтению, а также умение работать в команде. Мальчишки и девчонки справились на «отлично», набрав максимальное количество баллов и стали победителями. В награду команде нашей школы организаторы вручили комплект детских книг и журналов.
Управа района Коньково: последние новости
На мастер классе ребята из школы № 17 сделали подарки друзьям В школе № 1273 ученики играли в КВН по физике В школе № 13 прошел конкурс «Буквица»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок374
Рубль рухнул349
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»218
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй96
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия220
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение