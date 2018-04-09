Команда второклассников школы № 17 вошла в число победителей Недели детской книги

4 апреля команда «Всегда готов» учащихся вторых классов здания школы (адрес: ул. Островитянова, дом 53, к.4) побывала на юбилейной 75-й Всероссийской неделе детской книги в Городском Дворце творчества на Воробьевых горах.

Участникам предстояло пройти нелегкие испытания и показать свои знания по литературному чтению, а также умение работать в команде. Мальчишки и девчонки справились на «отлично», набрав максимальное количество баллов и стали победителями. В награду команде нашей школы организаторы вручили комплект детских книг и журналов.