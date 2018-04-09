В Калининграде названы победители конкурса и фестиваля

Мой Калининград . В Калининграде в честь 73-й годовщины штурма Кёнигсберга состоялась церемония награждения участников городского конкурса «Живи и помни» и фестиваля «Люблю тебя, Россия !»

Об этом в Калининграде сегодня, 9 апреля 2018 года, сообщила пресс-служба городской администрации, как там водится, не указав дату события.

Со слов заместителя начальника управления общего образования администрации Калининграда Любови Юлдасовой, в конкурсе участвовали более одной тысячи школьников.

Как заявлено, конкурс проводился для привлечения внимания подрастающего поколения к подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны, к событиям локальных войн новейшей истории; формированию понимания воинского и гражданского долга перед своим Отечеством, гордости за свою страну, уважительного уважения к славному военно-историческому прошлому России; активному вовлечению детей и подростков в Российское Движение школьников; формированию мотивации школьников по участию в кадетском движении, Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом Общественном движении «ЮНАРМИЯ»; вовлечению детей и молодежи в волонтерскую, поисковую, краеведческую деятельность.

Названы победители за творческие работы по 8 номинациям:

— «Есть такая профессия — Родину защищать» — Никита Макаренко (школа №26) и Дарья Елисеева (лицей №18);

— «Герои-выпускники общеобразовательных учреждений» — Сокол Виталий (школа №38);

— «Моя улица носит имя героя» — Крылова Алина (школа №26);

— «Храни мир» — экологическое направление — Завалишина Анна (лицей №49);

— «Быстрее. Выше. Сильнее.» — Валерия Романова (школа №2);

— «Армейский чемоданчик» — Антон Порохняч (школа №25);

-«Дорогами добра» — Влада Себелева (школа №25);

— «Школьный музей: вчера. Сегодня. Завтра» — Михаил Улегин и Екатерина Довгалюк (школа №2).