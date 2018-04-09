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Городской конкурс принес победу команде интеллектуалов из Куркина
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Городской конкурс принес победу команде интеллектуалов из Куркина 

Управа района Куркино 24 минуты назад
Фото: Управа района Куркино
Команда «Уникум» школы № 1985 района Куркино пообедала в городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей».
— На пути к успеху ребятам пришлось преодолеть немало препятствий в виде разнообразных вопросов по русской и зарубежной литературе, проявить эрудицию. Команда «Уникум» с этим успешно справилась и получила максимальный балл за все задания, — рассказали в администрации учебного заведения.
Кроме интеллектуальных состязаний, конкурс дал школьникам возможность пообщаться с писателями, посетить живой уголок, а также побывать на театральном представлении. (ск)
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