Городской конкурс принес победу команде интеллектуалов из Куркина

Команда «Уникум» школы № 1985 района Куркино пообедала в городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей».

— На пути к успеху ребятам пришлось преодолеть немало препятствий в виде разнообразных вопросов по русской и зарубежной литературе, проявить эрудицию. Команда «Уникум» с этим успешно справилась и получила максимальный балл за все задания, — рассказали в администрации учебного заведения.

Кроме интеллектуальных состязаний, конкурс дал школьникам возможность пообщаться с писателями, посетить живой уголок, а также побывать на театральном представлении. (ск)