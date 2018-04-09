Ещё
58 руководителей учреждений социальной сферы повысят свою квалификацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

58 руководителей учреждений социальной сферы повысят свою квалификацию 

Нижегородская правда 41 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
58 руководителей учреждений социальной сферы повысят свою квалификациюОткрытие Президентской программы подготовки управленческих кадров в социальной сфере состоялось в Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС. В мероприятии принял участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, который в своем выступлении обозначил основные направления развития образования в России, проблемные вопросы, которые стоят на повестке дня, а также пожелал слушателям успехов в освоении программы и «новых интересных, актуальных проектов».
Как пояснили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, повышение квалификации по программам «Управление в сфере образования» и «Управление в сфере здравоохранения» пройдут 58 руководителей учреждений — директора школ и техникумов, главные врачи медицинских организаций, а также их заместители из Пермского края, Республик Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Нижегородской и Кировской областей, Удмуртской и Чувашской Республик. Обучение продлится до 20 апреля 2018 года. К реализации Президентской программы привлечены ведущие эксперты в сфере образования и здравоохранения, руководящие сотрудники федеральных и региональных государственных органов. Помимо лекций, тренингов, практикумов значительная часть обучения будет отведена проектной деятельности. Участники программы в режиме дискуссий, мозгового штурма, анализа кейсов разработают практически значимые проекты, которые в дальнейшем смогут использовать в программах развития своих учреждений в регионах. Все разработки пройдут независимую оценку экспертных комиссий.
Нижегородская правда: последние новости
Назван «Учитель года» в Нижнем Новгороде Рособрнадзор опровергает информацию о переносе сроков проведения экзаменов в основной период ЕГЭ-2018 Елена Голова будет бороться за победу в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»108
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия126
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии310
Степаненко покидает Россию63
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина20
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение