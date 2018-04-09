58 руководителей учреждений социальной сферы повысят свою квалификацию 

58 руководителей учреждений социальной сферы повысят свою квалификациюОткрытие Президентской программы подготовки управленческих кадров в социальной сфере состоялось в Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС. В мероприятии принял участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, который в своем выступлении обозначил основные направления развития образования в России, проблемные вопросы, которые стоят на повестке дня, а также пожелал слушателям успехов в освоении программы и «новых интересных, актуальных проектов».
Как пояснили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, повышение квалификации по программам «Управление в сфере образования» и «Управление в сфере здравоохранения» пройдут 58 руководителей учреждений — директора школ и техникумов, главные врачи медицинских организаций, а также их заместители из Пермского края, Республик Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Нижегородской и Кировской областей, Удмуртской и Чувашской Республик. Обучение продлится до 20 апреля 2018 года. К реализации Президентской программы привлечены ведущие эксперты в сфере образования и здравоохранения, руководящие сотрудники федеральных и региональных государственных органов. Помимо лекций, тренингов, практикумов значительная часть обучения будет отведена проектной деятельности. Участники программы в режиме дискуссий, мозгового штурма, анализа кейсов разработают практически значимые проекты, которые в дальнейшем смогут использовать в программах развития своих учреждений в регионах. Все разработки пройдут независимую оценку экспертных комиссий.