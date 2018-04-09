Московские школьники выбрали Feduk, Мота и Бузову хедлайнерами выпускного в Парке Горького

Московские одиннадцатиклассники проголосовали за артистов, которые выступят на «Московском выпускном-2018» в Парке Горького, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу онлайн-проекта «Активный гражданин».

Всего свое мнение высказали 5313 выпускников. Первое место с 15,28% голосов занял исполнитель хита «Розово-малиновое вино» Feduk, на второй строчке расположился рэпер Мот с 9,82% голосов, 9,08% школьников отдали свой голос Ольге Бузовой. На четвертом месте оказалась «Группа „Пицца“ с 8,22%, на пятом — Полина Гагарина с 7,05% голосов.

Кроме этого, выпускники решили, что ведущим выпускного должен стать популярный певец или певица, а на территории парка должны быть оборудованы танцплощадки, фотозоны и зоны для мастер-классов.

Главный столичный выпускной пройдет для школьников и студентов колледжей в ночь с 23 на 24 июня в Парке культуры и отдыха им. Горького. Выпускные вечера здесь проводятся с 2013 года. В прошлом году на мероприятие пришло 18 тысяч выпускников.