Воздух в уральской школе, где дети почувствовали недомогание, соответствует нормам

"В школе поселка Арсинский пробы воздуха вредных веществ не установили. Результаты проб воды будут готовы ориентировочно к 12 апреля. Все учащиеся и педагоги, у кого были обнаружены признаки отравления, чувствуют себя удовлетворительно. Им госпитализация не понадобилась, они находятся на амбулаторном лечении", — сказал министр.

Ранее сообщалось, прокуратура Нагайбакского района Челябинской области организовала проверку после того, как из школы поселка Арсинский в больницу были доставлены одиннадцать детей. Они жаловались на головокружение, тошноту, рвоту. По данным министерства здравоохранения региона, на текущий момент они уже отпущены по домам.