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Воздух в уральской школе, где дети почувствовали недомогание, соответствует нормам
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Воздух в уральской школе, где дети почувствовали недомогание, соответствует нормам 

ТАСС 52 минуты назад
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Воздух в школе поселка Арсинский Челябинской области, откуда в пятницу в больницу были доставлены дети с жалобами на ухудшение самочувствия, соответствует всем нормативам. Об этом сообщил ТАСС министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
"В школе поселка Арсинский пробы воздуха вредных веществ не установили. Результаты проб воды будут готовы ориентировочно к 12 апреля. Все учащиеся и педагоги, у кого были обнаружены признаки отравления, чувствуют себя удовлетворительно. Им госпитализация не понадобилась, они находятся на амбулаторном лечении", — сказал министр.
Ранее сообщалось, прокуратура Нагайбакского района Челябинской области организовала проверку после того, как из школы поселка Арсинский в больницу были доставлены одиннадцать детей. Они жаловались на головокружение, тошноту, рвоту. По данным министерства здравоохранения региона, на текущий момент они уже отпущены по домам.
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