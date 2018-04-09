Первый Всероссийский студенческий телеканал начал вещание

25 февраля начал вещание Первый Всероссийский студенческий телеканал, рассказали в Федеральном агентстве по делам молодежи.

Сообщается, что цель создания нового телеканала — формирование активной гражданской позиции у студентов, а также трансляция успешного опыта реализации молодежных проектов и инициатив и совершенствование молодежной журналистики.

Эфир формируется из материалов молодежных общественных организаций, ведомств сферы молодежной политики и вузов, которые являются членами Международной ассоциации студенческого телевидения. Сейчас участие принимают 28 учебных заведений.