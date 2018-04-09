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Первый Всероссийский студенческий телеканал начал вещание
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Первый Всероссийский студенческий телеканал начал вещание 

360tv.ru 54 минуты назад
25 февраля начал вещание Первый Всероссийский студенческий телеканал, рассказали в Федеральном агентстве по делам молодежи.
Сообщается, что цель создания нового телеканала — формирование активной гражданской позиции у студентов, а также трансляция успешного опыта реализации молодежных проектов и инициатив и совершенствование молодежной журналистики.
Эфир формируется из материалов молодежных общественных организаций, ведомств сферы молодежной политики и вузов, которые являются членами Международной ассоциации студенческого телевидения. Сейчас участие принимают 28 учебных заведений.
Телеканал вещает в круглосуточном режиме на территорию всей России.
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