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Первый Всероссийский студенческий телеканал начал вещание в РФ
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Первый Всероссийский студенческий телеканал начал вещание в РФ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В России появился первый студенческий телеканал, вещание которого охватывает всю территорию страны, в том числе и Московский регион, говорится в сообщении пресс-службы «Росмолодежи».
«Первый Всероссийский студенческий телеканал начал вещание 25 февраля 2018 года. Телеканал создан в целях формирования активной гражданской позиции у студенческой молодежи, трансляции успешного опыта реализации молодежных проектов и студенческих инициатив», — говорится в сообщении.
Кроме того, он преследует цели совершенствования молодежной журналистики и повышения качества создаваемого контента в медиацентрах вузов, вовлечения молодых людей в творческую деятельность в сфере медиа, а также продвижения достижений вузов на федеральном уровне.
Учредитель телеканала — Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ). Эфир телеканала формируется из материалов вузов, являющих членами МАСТ, а также из материалов и телепроектов молодежных общественных организаций и ведомств сферы молодежной политики.
Формат вещания у канала круглосуточный, а охват — вся территория России.
Как уточняется в сообщении, первый Всероссийский студенческий телеканал — это возможность для молодых специалистов сферы медиа выйти на новый профессиональный уровень.
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