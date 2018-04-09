Первый Всероссийский студенческий телеканал начал вещание в РФ

России появился первый студенческий телеканал, вещание которого охватывает всю территорию страны, в том числе и Московский регион, говорится в сообщении пресс-службы «Росмолодежи».

«Первый Всероссийский студенческий телеканал начал вещание 25 февраля 2018 года. Телеканал создан в целях формирования активной гражданской позиции у студенческой молодежи, трансляции успешного опыта реализации молодежных проектов и студенческих инициатив», — говорится в сообщении.

Кроме того, он преследует цели совершенствования молодежной журналистики и повышения качества создаваемого контента в медиацентрах вузов, вовлечения молодых людей в творческую деятельность в сфере медиа, а также продвижения достижений вузов на федеральном уровне.

Учредитель телеканала — Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ). Эфир телеканала формируется из материалов вузов, являющих членами МАСТ, а также из материалов и телепроектов молодежных общественных организаций и ведомств сферы молодежной политики.

Формат вещания у канала круглосуточный, а охват — вся территория России.

Как уточняется в сообщении, первый Всероссийский студенческий телеканал — это возможность для молодых специалистов сферы медиа выйти на новый профессиональный уровень.