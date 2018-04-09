В пяти пунктах на Юго-Западе столицы можно будет сдать на переработку бумаги и стекло

Акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй» пройдет с 9 по 22 апреля в Москве . Об этом сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В рамках акции москвичи могут сдать на переработку пластик, бумагу и картон, металл, стекло и оргтехнику. Специально маркированные мобильные пункты объедут пятьдесят школ, десять вузов и наиболее посещаемые места города, делая часовые остановки.

В ЮЗАО сдать отходы на переработку можно будет в пяти пунктах 17 апреля.

Адреса:

— улица Херсонская, 27а (школа № 15), 10.30-11.30;

— Новочеремушкинская улица, дом 56, корпус 2 (школа № 2115), 12.00-13.00;

— улица Генерала Антонова, 5а (школа № 49), 9.00-10.00;

— улица Кржижановского, 30 (школа № 1280), 13.30-14.30;

— улица Кедрова, 11 (школа № 1534), 15.00-16.00.